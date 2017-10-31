تصديري مواد البناء: صادرات القطاع تتخطى 5 مليارات دولار بنهاية العام

المجلس التصديرى لمواد البناء

177 % زيادة في صادرات الحديد والصلب والإمارات المقصد الأول لمواد البناء المصرية



عمرسالم



جاءت مواد البناء على رأس قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تصديرا خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر من العام الحالي وسجلت صادرات بقيمة 3.805 مليار دولار بارتفاع 8% مما يبشر بتجاوزها حاجز الـ 5 مليارات دولار بنهاية العام، كما يؤكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس.



وأوضح أن قطاع مواد البناء بجانب أنه الأكبر تصديرا فانه ثاني أعلي مجلس من حيث نسب نمو صادراته والتي تعادل في قيمتها 5 مجالس مجتمعة.



وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في صادرات مواد البناء والصادرات المصرية عموما مع تفعيل استراتيجية تنمية الصادرات التي اعتمدها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والهادفة لزيادة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية الى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.



وكشفت حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، عن ارتفاع كبير في صادرات القطاع من الحديد والصلب لتصل إلي 678 مليون دولار بارتفاع 177% ومن الأسمنت بنسبة 88% لتسجل 72 مليون دولار ومن الزجاج 41% لتسجل 240 مليون دولار ومن السيراميك بنسبة 25% لتسجل 109 ملايين دولار ومن النحاس ومصنوعاته بنسبة 23% لتسجل 157 مليون دولار، ومن الأدوات الصحية 18% لتسجل 98 مليون دولار.



وحول أهم 10 أسواق مستقبلة لمنتجات البناء أشارت إلي تصدر الإمارات للقائمة بـ 1.775 مليار دولار بزيادة 16% على نفس الفترة من عام 2016 تليها الصين بقيمة 1.254 مليار دولار التي تدخل قائمة العشرة الكبار لاول مرة ثم تركيا بقيمة 1.169 مليار دولار بنسبة نمو 84% ثم سوريا بقيمة 874 مليونا بنسبة نمو 14% ثم قطر بقيمة 867 مليونا بنسبة نمو 898%، ثم إسبانيا بقيمة 627 مليونا بنسبة نمو 50% والأردن بقيمة 535 مليونا بنسبة نمو 8% ثم السعودية بقيمة 524 مليونا بنسبة نمو 15% ثم تونس في المركز التاسع 506 ملايين دولار بنسبة نمو 30% وأخيرا الجزائر بـ 505 ملايين دولار بنسبة تراجع 55%.