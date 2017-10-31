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اقتصاد وأسواق
توقيع بروتوكول تعاون بين التجارة والهجرة لترويج الخريطة الصناعية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:35 م
توفيع بروتوكول تعاون
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توفيع بروتوكول تعاون
محمد ريحان وعمر سالم
وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء، بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية واشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية، ويستمر هذا البروتوكول لمدة 3 سنوات.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات وزارتى التجارة والصناعة والهجرة والتنسيق فيما بينهما لتفعيل دور المصريين فى الخارج فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم فى حركة الاستثمار الصناعى من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى.
وقال إنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج للرد على استفساراتهم والتيسير عليهم في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وغيرها من الخدمات وكذا تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج وتيسير دمج المصريين بالخارج في جهود التنمية الصناعية، والرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم في هذا الشأن الى جانب قيام الوزارة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات بدء الأعمال والمشروعات والخدمات التي تقدمها الهيئات التابعة هذا فضلاً عن قيام الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة مما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات.
ومن جانبها أشارت السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن هذا البروتوكول يأتى تدعيماً لجهود الوزارة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج ، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد وذلك من خلال الترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن وزارة الهجرة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بمساعدة وزارة التجارة والصناعة فى الترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المحافظات وفقا لخريطة تواجد المصريين بالخارج، وتعريف المصريين في الخارج بتلك الفرص والحوافز والخدمات التي تقدم لدعمهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصناعي وكذا مساعدة وزارة التجارة والصناعة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج خاصة في مجال الخبرات العلمية للاستفادة منهم في نقل المعرفة في مجالات التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.
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