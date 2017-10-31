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استثمار
مكرم: لجنة لعرض المشروعات الصناعية على المصريين بالخارج
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:28 م
مؤتمر
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مؤتمر
محمد ريحان، عمر سالم، ولاء البري
أكدت السفيرة، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية
وأكدت مكرم خلال كلمتها فى مؤتمر إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي اليوم الثلاثاء على أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبري تدعيماً لجهود وزارة الهجرة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية.
وأشارت إلى أن الخريطة وتوفير المشروعات للمصريين بالخارج يساهم فى تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها لتواجدها فى مؤتمر إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأثنت على بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين لفتح شباك واحد للاستثمار الصناعى فى مصر، ولإطلاق أول خريطة إليكترونية للاستثمار الصناعي فى مصر، كما وجهت شكر للمصريين فى الخارج لمشاركتهم الدائمة فى مجالات التنمية فى مصر.
وأوضحت مكرم أن بعد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة وزارة الدولة للهجرة بناء على طلب الكثير من المصريين فى الخارج، استطاعت الوزارة تقديم العديد من الخدمات للمصريين فى الخارج، وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، حيث قامت وزارة الدولة للهجرة بفتح شباك واحد للمصريين فى الخارج مع العديد من الجهات الحكومية الأخري الاستثمار والدفاع والداخلية والإسكان، واليوم تفتتح الوزارة الشباك الواحد للمصريين فى الخارج بإطلاق أول خريطة استثمارية صناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأكدت مكرم على أهمية إطلاق هذه الخريطة، موضحة أن المصريين فى الخارج لديهم رغبة عارمة فى الاستثمار الصناعي فى مصر، وهذه الخريطة ستوضح لهم أوجه الفرص المتاحة من قبل الدولة، مما يؤكد للمصريين فى الخارج أنهم على أجندة أولويات الحكومة.
وأشارت فى ختام حديثها إلى أنه سيتم إتاحة هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية على موقع الوزارة، لكي يستفيد منها المصريين فى الخارج.
وأوضحت أنها لن تكتفي بوضع الخريطة على الموقع فقط أو بفتح شباك للاستثمار الصناعي فى مصر، بل سيتم تنظيم بعثات خاريجة للمصريين فى الخارج، للترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، والخروج بمشروعات على أرض الواقع.
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