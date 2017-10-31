رسميا.. كوبر يستدعى شيكابالا لمعسكر المنتخب المقبل

على المصري



أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، قرر استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك والمعار لنادي الرائد السعودي، للإنضمام لمعسكر المنتخب المقرر إنطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل، استعداداً للقاء غانا يوم 12 نوفمبر في الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.



ويرغب كوبر ومعاونيه، فى الحكم على مستوى عدد كبير من اللاعبين خلال المعسكر المقبل، ولفت شيكابالا الأنظار إليه بشدة، خلال الفترة الماضية، بعد تألقه الكبير مع نادى الرائد،

بعدما سجل في أخر ٤ ماتشات ثلاثة أهداف، وصنع هدفين.



وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، خطابآ رسميا لنادى الرائد السعودى، يطلب فيه استدعاء شيكابالا للإنضمام للمنتخب لمواجهة غانا، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من أسامه نبيه المدرب العام للمنتخب، يخبره فيه بعودته للفراعنة، وتواصل معه أحد الإداريين، للحصول على جواز سفره، من أجل إنهاء أجراءات السفر لغانا.

