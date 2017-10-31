EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التنمية الصناعية: 1.2 مليون زائر لموقع الخريطة الاستثمارية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:12 م
هيئة التنمية الصناعية 5
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية 5
محمد ريحان وعمر سالم
قال حمدي نبهان مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لنظم المعلومات الجغرافية، إن الخريطة الاستثمارية بها توضيح للموانئ والطرق واللوجيستيات والمطارات وكل الخدمات الخاصة بالمناطق الصناعية.
وأضاف نبهان خلال كلمته لعرض الخريطة الاستثمارية، أن عدد الزائرين للموقع الالكتروني الخاص بالخريطة يصل لنحو 1.2 مليون زائر من 102 دولة منها ٦٣% تشمل مصر.
واوضح أن الهيئة ستتواصل مع الزائرين، كما ان الخريطة توضح المؤشرات الاقتصادية منها مؤشر البطالة والذي يوضح ان اعلى نسبة فى محافظة بورسعيد، كما يبين الموقع مساحة كل مصنع واستهلاك الطاقة وعدد العاملين الذى من الممكن أن يستوعبه المصنع.
التنمية الصناعية
الإنترنت
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا