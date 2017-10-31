التنمية الصناعية: 1.2 مليون زائر لموقع الخريطة الاستثمارية

هيئة التنمية الصناعية 5

محمد ريحان وعمر سالم



قال حمدي نبهان مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لنظم المعلومات الجغرافية، إن الخريطة الاستثمارية بها توضيح للموانئ والطرق واللوجيستيات والمطارات وكل الخدمات الخاصة بالمناطق الصناعية.



وأضاف نبهان خلال كلمته لعرض الخريطة الاستثمارية، أن عدد الزائرين للموقع الالكتروني الخاص بالخريطة يصل لنحو 1.2 مليون زائر من 102 دولة منها ٦٣% تشمل مصر.



واوضح أن الهيئة ستتواصل مع الزائرين، كما ان الخريطة توضح المؤشرات الاقتصادية منها مؤشر البطالة والذي يوضح ان اعلى نسبة فى محافظة بورسعيد، كما يبين الموقع مساحة كل مصنع واستهلاك الطاقة وعدد العاملين الذى من الممكن أن يستوعبه المصنع.