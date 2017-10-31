سحر نصر: نضع اللمسات النهائية على الخريطة الاستثمارية

سحر نصر 55877

أحمد عاشور



زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، محافظة المنيا، حيث كان فى استقبالها اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة.



وبحثت الوزيرة والمحافظ، الفرص الاستثمارية فى محافظة المنيا، حيث أكدت الوزيرة، أن الوزارة تضع حاليا اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة لكل الفرص الاستثمارية فى محافظات الجمهورية وكافة المجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، حيث ستتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد اضافة إلى مشروعات قومية مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات وتنمية الصعيد.



وذكرت الوزيرة، أن الخريطة ستتضمن الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات ونظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة وكذلك الخدمات الحكومية واللوجستية، مع عرض صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقا للاستثمار بالمشاريع التنموية، وعرض عام للمشاريع القومية بهدف الترويج لها ونشر المعلومات العامة عنها.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تولى المزيد من الاهتمام بالصعيد خاصة المنيا، وسينعكس ذلك على الخريطة الاستثمارية حيث تتضمن 105 فرصة استثمارية فى المنيا، والتى تمتلك مقومات استثمارية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فى الزراعة والخدمات والصناعات بمختلف انواعها مثل الصناعات الهندسية والالكترونية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والسيارات



ونوهت إلى أنه تتوافر فى المحافظات موارد طبيعية فى الخامات المحجرية، مما يساهم في قيام العديد من الصناعات عليها ومنها الصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة إلى جنب مع المشروعات كثيفة العمالة، كما تتميز المحافظة بقربها من القاهرة وهو ما يجعل الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى القطاع السياحي من خلال إنشاء فنادق لتستوعب المزيد من السائحين.



وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة على استعداد لتوفير كافة السبل والتسهيلات، لتيسير العمل خلال الفترة المقبلة، مع توفير كافة إمكانيات ومقومات المحافظة لخدمة المستثمرين.



وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى مدرسة جزيرة بن أحمد للتعليم الاساسى، والتى وفرت لها الوزارة منحة ضمن مشروع تشييد 100 مدرسة بتمويل من المنحة الإماراتية بقيمة 290 مليون دولار، فى 17 محافظة منهم مدارس فى المناطق الأكثر احتياجا.

وقامت الوزيرة، بحضور الطابور الصباحى فى المدرسة، وتفقدت عدد من الفصول الدراسية، وتعرفت من المدرسين والطلاب على ابرز احتياجاتهم.



وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تشييد 100 مدرسة وفر 1877 فصلاً دراسياً استوعب أكثر من 67 ألف طالب من المناطق النائية والمحرومة، كما ساهم فى مكافحة الأمية وتقليل معدلاتها والتسرب من المدارس بتقليص المسافات التي يقطعها التلاميذ للوصول إلي مدارسهم، ولبى نحو 7% من الطلب علي المدارس في المناطق النائية، ووفر أكثر من 8000 ألف فرصة عمل مؤقتة و3200 وظيفة دائمة.



وتفقدت الوزيرة، وحدة طب الأسرة بقرية دمشير، ضمن مشروع إنشاء وتجهيز عدد (50) وحدة طب أسرة بمناطق عشوائية ومحرومة من الخدمة الصحية والممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 23 مليون دولار فى 3 محافظات هم اسيوط وقنا والمنيا.



وذكرت الوزيرة، أن وحدات طب الأسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمواطني المناطق النائية والريفية في العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية



وأشارت إلى أن وحدة طب الاسرة تخفف المعاناة عن المواطنين الأكثر حاجة بالقرى المحرومة والمناطق النائية، وتوفر الخدمات الوقائية والعلاجية لمواطني القرى المستفيدة، وأعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية للعلاج على المستفيدين.











