EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال البنك المصرى الخليجى بنسبة 80%
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:39 ص
البنك المصرى الخليجى
أخر الأخبار
البنك المصرى الخليجى
رجب عزالدين
أعلن البنك المصري الخليجي عن تغطية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 80.02% من إجمالى عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب فى المرحلة الثانية والبالغة 6.1 مليون سهم.
وقالت البنك فى بيان للبورصة المصرية إنه سيكتفى بما تمت تغطيته من الأسهم وفقا لنشرة الاكتتاب المنشورة فى 15 أكتوبر .
وفي سبتمبر الماضي تمت تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى بنسبة 77.99% بقيمة إجمالية 344.02 مليون دولار.
ووافقت الرقابة المالية فى أغسطس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بقيمة 27.7188 مليون دولار عبر اكتتاب نقدي.
يبلغ رأسمال البنك قبل الزيادة 287.9 مليون دولار، موزعاً على 287.9 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار للسهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا