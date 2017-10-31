EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الهجرة الدولية: 17 مليار دولار تحويلات 9.5 مليون عامل مصري بالخارج
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:31 ص
منظمة الهجرة العالمية
أخر الأخبار
منظمة الهجرة العالمية
محمد ريحان وعمر سالم
أكدت الدكتورة تويوتا غرازذاني، مسئول برامج بمنظمة الهجرة الدولية، أهمية الربط بين الهجرة والتنمية في مصر نظرا لتعدي عدد العمالة المصرية في الخارج أكثر من 9.5 مليون عامل وهو ما نتج عنه تحويلات للمصريين بالخارج بـ17 مليار دولار.
وأشادت، فى كلمتها خلال مؤتمر إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، بالتقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد القومي، مضيفة أن المنظمة تثمن دور وزارتي التجارة والهجرة في تعزيز اقتصاد مصر القومي، كما تشكر الحكومة المصرية وتهنئها علي وجود شركاء للتنمية في مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا