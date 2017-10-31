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استثمار
سحر نصر تزور مدرسة بالمنيا شيدت بمنحة إماراتية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:27 ص
سحر نصر
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سحر نصر
المال خاص
وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منذ قليل إلى محافظة المنيا.
واستقبل الوزيرة عصام البديوى، محافظ المنيا، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة.
وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى مدرسة جزيرة بن أحمد للتعليم الاساسى، والتى وفرت لها الوزارة منحة ضمن مشروع تشييد 100 مدرسة بتمويل من المنحة الإماراتية بقيمة 290 مليون دولار، فى 17 محافظة منهم مدارس فى المناطق الأكثر احتياجا.
وقامت الوزيرة، بحضور الطابور الصباحى فى المدرسة، وتفقدت عدد من الفصول الدراسية، وتعرفت من المدرسين والطلاب على ابرز احتياجاتهم.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تشييد 100 مدرسة وفر 1877 فصلاً دراسياً استوعب أكثر من 67 ألف طالب من المناطق النائية والمحرومة، كما ساهم فى مكافحة الأمية وتقليل معدلاتها والتسرب من المدارس بتقليص المسافات التي يقطعها التلاميذ للوصول إلي مدارسهم، ولبى نحو 7% من الطلب علي المدارس في المناطق النائية، ووفر أكثر من 8000 ألف فرصة عمل مؤقتة و3200 وظيفة دائمة.
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