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سيـــاســة
مذكرة برلمانية لاستدعاء وزير البترول بعد قطع الغاز عن شركات السويس
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:08 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، مذكرة صباح اليوم إلى مكتب رئيس مجلس النواب والأمانة العامة، باستدعاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للتحقيق فى واقعة قطع الغاز عن شركات بالسويس ووقف الإنتاج.
وقال كمال في طلبه: "قامت شركة "ستي جاز" وبتعليمات من شركة إيجاس للغاز بقطع إمداد الغاز عن مصنعين للسيراميك بالسويس، الأول مصنع العالمية للسيراميك بالعين السخنة، والذي يعمل به 800 عامل، ومصنع ماجستيك 2 بمنطقة الأدبية والذي يعمل به 600 عامل، مما يعني تشريد 1400 عامل من أبناء السويس، وتزايد البطالة بين شبابها، بالإضافة إلى زيادة المصانع المتعثرة بالسويس.
وأضاف النائب: "هذا الإجراء من وزارة البترول تبعه تهديد من نائب رئيس مجلس إدارة المصنعين بإغلاقهما اعتبارا من الغد، الأول من نوفمبر، مما سيترتب عليه تشريد العاملين.
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