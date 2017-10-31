القابضة للطرق تؤسس شركة لإدارة الأصول

رشدى عبد الرشيد

❏ رشدى: 50 مليون جنيه رأس المال.. ومساهمات مختلفة من التابعة



مدحت إسماعيل



قال اللواء رشدى عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة القابضة للطرق والكبارى، أنها بدأت خطوات تأسيس شركة لإدارة أصول 4 شركات تابعة لها.



وأضاف عبدالرشيد أن شركته كلفت جامعة الإسكندرية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والقانونية، ومن المتوقع أن يبلغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه، عبر مساهمات مختلفة من القابضة وشركاتها التابعة.



وأكد أن جامعة الإسكندرية من المقرر أن تسلم دراسات الشركة الجديدة الأسبوع الحالى، على أن يتم بدء تأسيس الشركة فعليا خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن الشركة القابضة يتبعها 4 شركات: «النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف».



يشار إلى أن القابضة للطرق والكباري، تسعى منذ فترة لاستغلال 45 ألف متر، بهدف توفير السيولة اللازمة لشركاتها التابعة، وتتوزع المساحة بواقع 24 ألف متر مربع قطعة أرض فى شارع الطيران، مملوكة لشركة الطرق الصحراوية، و21 ألف متر مربع، بمنطقة ألماظة تحت ولاية شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.



وقامت القابضة مؤخرًا بتقديم عرض على الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدة بوزارة النقل، وضع نموذج مناسب لاستغلال 45 ألف متر مربع بنظام الشراكة بين أحدهما، مع القابضة للطرق.



يشار إلى أن القابضة للطرق والكبارى، تستهدف عقب تأسيس شركة إدارة الأصول بدء استغلال 6 قطع أراض مملوكة لـ4 شركات تابعة لها، موزعة بواقع قطعتين مملوكتين لشركة الطرق والكبارى، الأولى بواقع 46 ألف متر بعين شمس، والثانية فى نطاق مدينة الزقازيق، بمساحة 8 آلاف متر، و24 ألف متر مربع، تحت ولاية الطرق الصحراوية بشارع الطيران، و3 مواقع مملوكة لدى شركة الإنشاء والرصف، تتوزع بواقع 21 ألف متر فى منطقة ألماظة، و44 ألف متر فى محافظة قناة بنجع حمادى، و3 آلاف متر مربع فى المطرية.



من جانبه، قال المهندس حملى زيدان، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق الصحراوية، إن شركته تستهدف استغلال قطعين بمساحات تصل لـ 48 ألف متر متربع، الأولى فى منطقة شبرا الخيمة، والثانية فى شارع الطيران كمرحلة أولى، بهدف توفير السيولة اللازمة للشركة، والأمر الذى سيمكنها من توسيع نطاق عملها فى الفترة الحالية والمستقبلية.



فى سياق آخر، أكد اللواء رشدى عبدالرشيد، أن القابضة تستهدف تنفيذ أعمال متنوعة بين طرق وكباري، بقيمة تصل لـ4.7 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم توزيع أعمال المرحلة الثالثة من القومى للطرق، والتى كلفت بها «القابضة»، على الشركات التابعة، وبدأت فى تنفيذ المرحلة الثالثة فى المشروع القومى للطرق.



وتبلغ حصة وزارة النقل فى المرحلة الثالثة من القومى للطرق 1150 كيلومترا، بخلاف نصيب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الإسكان.