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عقـــارات
تعاونيات البناء والإسكان تحل مشكلة الـ129 عمارة بالقطامية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:48 ص
تعاونيات الأسكان 4
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تعاونيات الأسكان 4
حسام رزق: وحدات بديلة مفروشة في الأسمرات لشاغلى الوحدات بالإيجار أو التمليك
بدء سحب كراسات الشروط والإقرارات وتقديم مستندات الحجز وسداد المقدمات الإثنين القادم
بدور إبراهيم:
أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم حل مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة (بمساحة 52.08 فدان) بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، حيث قامت الهيئة بشراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد الثورة، موضحاً أنه يجرى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ومحافظة القاهرة للإشراف على نقل وتسكين المواطنين المنطبق عليهم الشروط، وطبقاً لكراسة الشروط والإقرارات المُعدة فى هذا الخصوص.
وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه لا يوجد تقنين أوضاع لأي حالات تعد ومخالفة، ولكن تم التعاقد على الوحدات بمشروع الأسمرات حفاظاً على الأسر المغرر بها، التى شغلت هذه الوحدات وسيتم طرحها عليهم بنظامي التمليك والإيجار.
وقال الدكتور حسام رزق: قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بفتح مكتب بالقطامية بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية) وسيتم التعامل من خلاله مع المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بدون وجه حق، وذلك بالتنسيق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن المكتب يقوم بالتعامل مع المواطنين المسجلة اسماؤهم بمعرفة لجنة المعاينة والحصر، التي قامت بإعداد بيان بأسماء المقتحمين لوحدات المشروع على الطبيعة، كما يقوم المكتب باتخاذ اجراءات التخصيص والتعاقد والسداد للالتزامات المالية المقررة للوحدات السكنية بمشروع الهيئة بحي الأسمرات بالمقطم، وذلك بعد تمام التأكد من إخلاء الوحدة السكنية المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة.
وأضاف: ستقوم لجنة إزالة التعديات بالهيئة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 31/10/2017، بوضع الإعلانات الخاصة بسحب كراسات الشروط والإقرارت الخاصة بحجز الوحدات السكنية بمشروع الهيئة بحي الأسمرات، بمداخل العمارات الـ9 المتبقية من عمارات المرحلة الأولى بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وكذلك الإجابة عن أي استفسارات بشأن إجراءات الإخلاء والتعاقد على الوحدات السكنية بالأسمرات.
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أنه تم الإعلان عن فتح باب الحجز للمواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالعمارات التالية: (47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 56 – 57 – 62)، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك بالتوجه إلى مكتب الهيئة بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية) لسحب كراسات الشروط والإقرارات، وتقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بالأسمرات، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق 6/11/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2017، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد المواعيد المقررة، موضحاً أن كراسة الشروط تحتوي على كافة الشروط والإقرارات والأسعار وأسلوب السداد الخاصة بالحجز والتخصيص والتعاقد على الوحدات السكنية بمشروع الهيئة بحي الأسمرات.
وأضاف: من يقوم بسحب الكراسة، واستيفاء البيانات والإقرارات، واختيار نظام التعاقد (إيجار / تمليك)، وتقديمها خلال المدة المحددة، وسداد المبالغ المالية المطلوبة، سيتم التعاقد معه على وحدة سكنية بحي الأسمرات بالمقطم، ولن يتم تسليمه العقد والوحدة السكنية إلا بعد قيامه بإخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة.
وبخصوص الاشتراطات العامة الواردة بكراسة الشروط، قال الدكتور حسام رزق: يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، وأن يكون اسمه ضمن الأسماء الواردة إلى الهيئة من لجنة المعاينة والحصر، التي قامت بحصر أسماء المعتدين على وحدات مشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وألا يكون للأسرة سكن آخر سواء تمليك أو إيجار، ولا يحق للأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع، وألا يكون سبق للمتقدم (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) تخصيص أو تملك وحدة سكنية تعاونية، أو قرض إسكان تعاوني، أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، بأحد المشروعات المدعومة من الدولة مثل (ابني بيتك – الإسكان الاجتماعي – إسكان الشباب – الإسكان القومي – مشروعات صندوق تمويل المساكن – غيرها)، سواء كانت في حوزته أو تم التنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم عن طريق التنازل من الغير.
وأضاف: تتضمن الاشتراطات العامة أيضاً أن من يتعاقد على وحدة سكنية بنظام (إيجار / تمليك)، يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بالبيع أو التنازل أو الإيجار أو أى نوع آخر من أنواع التعاملات، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة يتم إلغاء كافة الإجراءات التي تمت، ويتم تطبيق القواعد المالية المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن، ويجب عند ملء طلب الحجز أن يتم تحديد واختيار نظام التعاقد (إيجار / تمليك)، ويتم التعامل في كافة الإجراءات بصفة شخصية مع صاحب الشأن، والمنطبق عليه الشروط، ولا يجوز استخدام التوكيلات أيا كان نوعها، موضحاً أنه لن يتم تسليم الوحدة السكنية المُتعاقد عليها بحي الأسمرات إلا بعد إخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وتسليمها للهيئة، ويتم تحرير عقد الإيجار لمدة 5 سنوات تجدد لمدة أخرى في حالة التزام المستأجر ببنود التعاقد، وانتظامه في سداد القيمة الإيجارية، ويجب ملء بيانات الإقرار (النموذج رقم 5 بالكراسة) الخاص بالحالة الاجتماعية والتعليمية لأفراد الأسرة.
وبشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة، أوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم تقديم طلب الحجز والإقرارات المرفقة بالكراسة والمستندات المطلوبة، وسداد الدفعة المقدمة (للتمليك) أو الدفعة الأولي للتأمين (للإيجار) وذلك بمكتب الهيئة بالقطامية بالعنوان التالي: (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية)، ويتم تقديم المستندات المطلوبة، وهي: (نموذج رقم 1 طلب الحصول علي وحدة سكنية بحي الأسمرات واختيار نظام التعاقد (ايجار / تمليك) - نموذج رقم 2 إقرار بعدم سابقة الانتفاع – نموذج رقم 3 إقرار بالاطلاع علي الشروط المالية واختيار أسلوب السداد لوحدات التمليك – نموذج رقم 4 إقرار بإخلاء الوحدة المقتحمة بمشروع القطامية فور التعاقد علي وحدة سكنية بمشروع حي الأسمرات – نموذج رقم 5 إقرار بالحالة الاجتماعية والتعليمية لأفراد الأسرة – صورة بطاقة الرقم القومي (الزوج / الزوجة / الأبناء) أو شهادة الميلاد للأبناء أقل من 16 سنة).
تجدر الإشارة إلى أن عمارات هيئة تعاونيات البناء والإسكان المشار إليها تم التعدى عليها عقب الثورة، وأسىء استخدامها من السكان، مما أدى إلى تدهور حالتها الإنشائية، وقامت الهيئة بإسناد إعداد تقارير السلامة الإنشائية لعمارات مشروع الـ129 عمارة بالقطامية، لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، حيث تمت معاينة عمارات المشروع، وانتهى التقرير الفنى إلى التوصية بإزالة جميع عمارات المشروع نظراً لتدهور حالتها الإنشائية وخطورتها على أرواح المواطنين، وبالفعل صدر القرار الوزارى بإزالة عمارات المرحلة الأولى من المشروع بعدد 33 عمارة (24 هيكل خرسانى + 9 عمارات سكنية مقتحمة)، وقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار تراخيص الهدم المطلوبة للعمارات، وتم إسناد أعمال الإزالة إلى الشركات المتخصصة فى أعمال الهدم، حيث تم تقسيم أعمال الإزالة إلى مرحلتين، الأولي بعدد 24 هيكل خرسانى، وتم إزالتها يومي (9، 10)/10/2017، فى وجود عناصر التأمين من قوات أجهزة وزارة الداخلية، وتحت إشراف ممثلى هيئة التعاونيات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أما الثانية بعدد 9 عمارات مُقتحمة، وسيبدأ العمل فيها بعد أن تم توفير البدائل السكنية المتاحة لشاغلى الوحدات.
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