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سيـــاســة
وزيرة الهجرة: عمرو سلامة خير ممثل لمصر باتحاد الجامعات العربية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 10:45 ص
وزيرة الهجرة: عمرو سلامة
أخر الأخبار
وزيرة الهجرة: عمرو سلامة
ولاء البري
أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بتولي الدكتور عمرو عزت سلامة، لمنصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية، مؤكدة أنه سيكون خير ممثل لمصر وعلمائها.
رحبت مكرم في كلمتها خلال الاحتفالية باختيار سلامة للمنصب، بالتعاون المشترك بين وزارة الهجرة واتحاد الجامعات العربية برئاسة سلامة لإنشاء قاعدة بيانات للمصريين الدارسين في الجامعات العربية والباحثين في الخارج للاستفادة في مؤتمراتنا سواء من الباحثين أو العلماء والخبراء.
كما أشارت إلى أهمية حصر عدد أبناء الجيلين الثاني والثالث لعمل روابط وقوى مؤثرة لمصر في الخارج. وأضافت أنها ترحب بمشاركة اتحاد الجامعات العربية في المؤتمر الثالث للوزارة "مصر تستطيع" حول الموارد المائية، والري، والثروة الزراعية وغيرها من الجوانب المهمة
جاءت الاحتفالية بحضور عدد من الشخصيات والرموز السياسية والمجتمعية، منهم السيد عمرو موسى، السفير محمد العربي، وكيل المجلس سليمان وهدان، النائب ياسر قورة.
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