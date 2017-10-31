الخطوط السعودية تطلق أول رحلة إلى بغداد منذ 27 عاماً

وكالات:



عقب مرور 27 عاماً، أطلقت الإثنين، الخطوط الجوية السعودية الحكومية أولى رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بحسب ما أفاد الإعلام الرسمى، وسط تحسن واضح في العلاقات بين المملكة والعراق.





وأقلعت طائرة للشركة من مدينة جدة على البحر الأحمر إلى بغداد، بعد نحو أسبوعين من قيام شركة طيران «فلاى ناس» المنخفضة الكلفة بأول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ العام 1990.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية: «تدشن الخطوط السعودية الاثنين رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر 27 عاما».





وأضافت أن الخطوة تأتى «مواكبة للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين».



