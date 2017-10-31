EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
الخطوط السعودية تطلق أول رحلة إلى بغداد منذ 27 عاماً
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:43 ص
الخطوط الجوية السعودية
أخر الأخبار
الخطوط الجوية السعودية
وكالات:
عقب مرور 27 عاماً، أطلقت الإثنين، الخطوط الجوية السعودية الحكومية أولى رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بحسب ما أفاد الإعلام الرسمى، وسط تحسن واضح في العلاقات بين المملكة والعراق.
وأقلعت طائرة للشركة من مدينة جدة على البحر الأحمر إلى بغداد، بعد نحو أسبوعين من قيام شركة طيران «فلاى ناس» المنخفضة الكلفة بأول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ العام 1990.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية: «تدشن الخطوط السعودية الاثنين رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر 27 عاما».
وأضافت أن الخطوة تأتى «مواكبة للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين».
وعلقت الرحلات الجوية بين العراق والسعودية في أغسطس 1990 بعدما غزت القوات العراقية الكويت.
السعودية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا