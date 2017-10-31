وزارة الإسكان: تطوير مثلث ماسبيرو خلال 3 سنوات

- 100 ألف للمنزل المكون من غرفة و160 ألف للغرفتين و220 ألف للثلاث





أحمد الدسوقى:





قال أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى إنه سيتم تطوير مشروع مثلث ماسبيروا خلال 3 سنوات.





وأشار لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أنه تم بحث مطالب أهالى ماسبيرو وسيتم تعويض 70 %منهم بناء على مطالبهم.





ولفت إلى أنه تم تقييم التعويض لأهالى ماسبيروا مشيرا الى ان المنزل المكون من غرفة واحدة سيتم تعويضه ب 100 ألف جنيه.



