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وزارة الإسكان: تطوير مثلث ماسبيرو خلال 3 سنوات
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:20 ص
احمد عادل درويش نائب وزير الإسكان
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احمد عادل درويش نائب وزير الإسكان
- 100 ألف للمنزل المكون من غرفة و160 ألف للغرفتين و220 ألف للثلاث
أحمد الدسوقى:
قال أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى إنه سيتم تطوير مشروع مثلث ماسبيروا خلال 3 سنوات.
وأشار لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أنه تم بحث مطالب أهالى ماسبيرو وسيتم تعويض 70 %منهم بناء على مطالبهم.
ولفت إلى أنه تم تقييم التعويض لأهالى ماسبيروا مشيرا الى ان المنزل المكون من غرفة واحدة سيتم تعويضه ب 100 ألف جنيه.
وأكد
عادل درويش
أن المنزل المكون من غرفتين سيتم تعويضه ب 160 ألف جنيه فى حين المنزل المكون من 3 حجرات سيتم تعويضه ب220 ألف جنيه.
ماسبيرو
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