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سيـــاســة
الجيش يعلن إحباط عملية تسلل للحدود الغربية
الإثنين 30 أكتوبر 2017 09:39 م
عملية جوية
أخر الأخبار
عملية جوية
بدور إبراهيم
أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الاسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية.
وتأتي هذه العملية استمرارا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود.
وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء علي العناصر الاجرامية بداخلها
فيما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية في محيط العملية.
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