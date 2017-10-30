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بورصة وشركات
القابضة الكيماوية تعتمد خطة تطوير الشركات التابعة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 09:07 م
السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إ
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السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إ
مدحت إسماعيل
قال السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن " القابضة"، اعتمدت خطة تطوير عدد كبير من شركاتها التابعة، مصحوبة بدعم فني ومالي.
وأوضح خلال كلمته في ندوة عقدتها الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، أن الشركة القابضة اتخذت قرار بعدم ضخ أية استثمارات في الشركات التابعة
إلا بعد التأكد من دراسات الجدوي للمشروع والقدرة علي تحقيق أرباح تناسب كمية الاستثمارات المصروفة
وتابع: من الشركات التي بتم التعامل معها في الوقت الحالي شركة راكتا لصناعة الوراق
ولفت إلى أنه تم شراء قطع غيار للمعدات الموجودة حاليا بمبلغ نحو 5 ملايين جنيه، إضافة إلى شراء مخزون ورق " دشت"، فضلاً عن اجراء عملية هيكلة فى الغلايات القائمة حالياً، ومنظومة العزل الحراري.
وتعمل " راكتا"، فى إنتاج الورق الأبيض والبرشمان، وأوراق الكرافت، والفلونتج، وشهدت خلال السنوات الماضية توقفات عديدة نتيجة قلة مخزون الورق، إضافة الي تقادم المعدات.
وذكر النجار أنه تم الاستعانة بمكتب ألماني لعمل دراسة تساعد الشركة الشرقية للدخان في زيادة أرباحها.
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