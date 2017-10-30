EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني يتهم وزير الصحة بتجاوز مجلس النواب
الإثنين 30 أكتوبر 2017 09:03 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
ياسمين فواز
أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دهشته من قيام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان من زيارته التى يقوم بها اليوم لمحافظة بورسعيد تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد باعتبارها أول محافظة يطبق بها هذا التشريع.
جاء ذلك في بيان عاجل قدمه "زين الدين" للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الحكومة
وتساءل "كيف تعلن وزارة الصحة والسكان عن قيام الوزير بهذه الزيارة تمهيدا لتطبيق قانون التامين الصحى الشامل الجديد فى حين ان هذا التشريع لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا