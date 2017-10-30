برلماني يتهم وزير الصحة بتجاوز مجلس النواب

وزارة الصحة

ياسمين فواز



أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دهشته من قيام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان من زيارته التى يقوم بها اليوم لمحافظة بورسعيد تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد باعتبارها أول محافظة يطبق بها هذا التشريع.



جاء ذلك في بيان عاجل قدمه "زين الدين" للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الحكومة



وتساءل "كيف تعلن وزارة الصحة والسكان عن قيام الوزير بهذه الزيارة تمهيدا لتطبيق قانون التامين الصحى الشامل الجديد فى حين ان هذا التشريع لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن".



