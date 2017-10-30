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تأميـــن
أكسا: وجود إدارة متخصصة للأخطار يضمن استمرار شركات التأمين
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:42 م
اتحاد التأمين
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الاتحاد المصر للتأمين
الشاذلى جمعة:
قالت سارة مظهر، مدير إدارة المخاطر بشركة "أكسا للتأمين"، إن وجود إدارة للمخاطر المؤسسية بشركات التأمين يساعد شركات التأمين فى الحفاظ على معدلات السيولة وكذلك الاستثمار والملاءة المالية ووضع سياسة اكتتابية لشركات التأمين فى تحديد الأخطار التى تكتتب فيها وتلك التى لا تعمل بها بالتنسيق مع شركات إعادة التأمين وتحديد الحد الأقصى لحدود الاحتفاظ للأخطار.
وأوضحت أن هدف أى شركة تأمين هو الاستمرار فى نشاطها وهو ما يتطلب توافر ثلاثة عناصر وهى تحديد الأخطار التى قد تتعرض لها تلك المؤسسة فى الحاضر والمستقبل بجانب انتقاء تلك الشركة للأخطار التى تكتتب بها بها بدقة بالإضافة إلى تحقيق أرباح للمساهمين .
وأضافت سارة خلال الندوة التى نظمتها جمعية الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، أن المستقبل قد يشهد منافسة شركات مثل جوجل وفيس بوك وأمازون لشركات التأمين فى تصميم المنتجات لما تملكه تلك الشركات الشهيرة من بيانات ضخمة عن عملائها على مستوى العالم وعن جميع تفاصيل حياتهم.
وأوضحت أن شركات الحياة تحتاج لإدارة الأخطار أكثر من شركات الممتلكات نظرا لكون وثائق الأولى طويلة الأجل، فهى تحتاج إلى دراسة جيدة للأسعار والمنتجات والسوق والعملاء المستهدفين وحجم الطلب والربحية المتوقعين وغيرها، مشيرا إلى أهمية استقلال قرارات إدارة الأخطار .
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