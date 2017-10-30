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ثقافة وفنون
باشا رئيسًا لتحرير شبكة قنوات العاصمة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:40 م
توقيع عقد رئيس تحرير قناة العاصمة
أخر الأخبار
توقيع عقد رئيس تحرير قناة العاصمة
ياسمين فواز
تعاقدت اليوم الاثنين، شركة هوم ميديا، مع الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، لتولى رئاسة تحرير شبكة قنوات العاصمة، بالإضافة إلى تقديم أحد البرامج المذاعة على شاشتها.
ووقع العقد ممثلًا عن شركة هوم ميديا، شريف خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، التي تمتلك مجموعة شبكة قنوات الحياة أيضًا.
وقال شريف خالد أن الشبكتين تستعدان للظهور بشكل جديد، من خلال التعاقد مع عدد من النجوم، والإعلاميين المتميزيين؛ لتقديم خدمة جيدة تناسب جماهيرهما، مؤكدًا أن القنوات ستشهد مفاجآت كبرى خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته أكد الكاتب الصحفي أحمد باشا، أن القناة ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في المحتوى الإعلامي المقدم، والشكل، والمضمون، لافتًا إلى أنها ستكون قناة عامة تحرص على إرضاء جميع الأذواق، والفئات العمرية.
وأضاف "الباشا"، أن الشبكة ستعمل على تقديم محتوي مهني ووطني، يدعم مؤسسات الدولة المصرية، ويهتم بذوق الرأي العام المصري، ويعبر عن الجماهير، ويلبي رغباتها.
جدير بالذكر، أن شركة هوم ميديا تعاقدت أيضًا مع الإعلامي وليد حسني، رئيسًا لشبكة قنوات العاصمة
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