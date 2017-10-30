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قناة ON E تتعاقد مع النهار لعرض الموسم الثالث من SNL بالعربى
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:38 م
قناة النهار
أخر الأخبار
قناة النهار
محمد فتحى
وقعت شبكة تليفزيون النهار عقد عرض الموسم الثالث من البرنامج الكوميدي الشهير SNL" بالعربي"، على قناة "ON E"، خلال شهر نوفمبر المُقبل وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الشبكتين.
حضر التوقيع المهندس حسام صالح المدير التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين والعضو المنتدب لشبكة قنوات "ON"، ومصطفى السقا رئيس قناة"ON E"، وطارق الجنايني مالك شركة تي فيجين ووليد عبد المنعم مدير عام قنوات "النهار".
يذكر أن الموسم الثاني عُرض على قناة "النهار" خلال النصف الأول من العام الحالي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إنتاج شركة "تي فيجن" لمالكها طارق الجنايني، وهو من بطولة خالد منصور، وشادي ألفونس، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم.
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