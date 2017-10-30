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اتصالات وتكنولوجيا
عبد الودود تتقدم باستقالتها من أورنج
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:32 م
هالة عبد الودود
أخر الأخبار
هالة عبد الودود 2
خاص
علمت "المال" أن هالة عبد الودود مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فى شركة أورنج مصر للاتصالات تقدمت باستقالتها .
يذكر أن عبد الودود حصلت منذ عدة أشهر على عضوية الجمعية العالمية لمنتدي الاتصالات، كعضو نشط، والجمعية منظمة غير ربحية تتخذ من مدينة دافوس السويسرية مقرا لها.
ولم تحدد الشركة حتى الآن هوية الشخص الجديد الذى سيخلف هالة فى منصبها ، لاسيما وأنها مستمرة فى اداء عملها حتى فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى للاتصالات خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل
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