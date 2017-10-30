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تأميـــن
خبير إكتوارى: 8 معايير لتطبيق إدارة المخاطر بشركات التأمين
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:31 م
حسين عبدالغفار
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حسين عبدالغفار
الشاذلى جمعة
أكد الخبير الاكتوارى حسين عبدالغفار أن هناك 8 معايير لتطبيق إدارة المخاطر بالشركات، تتمثل في قواعد حوكمة الشركات وتحديد المخاطر التى تتعرض لها وتوافر نظام تكنولوجى حديث مع وجود سياسة اكتتابية للشركة وخطة لتقييم المخاطر ولجنة مستقلة لإدارة الأخطار وانتشار ثقافة إدارة الأخطار بين جميع العاملين بالإدارات كافة مع التدريب عليها والتعاون والتكامل بين الإدارات فى مواجهة الأخطار .
وأضاف عبدالغفار خلال الندوة التى نظمتها جمعية الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، أن إدارة المخاطر المؤسسية لها دور كبير فى تقليل المخاطر التى تتعرض لها شركات التأمين ومنها مخاطر التأمين ومخاطر التشغيل، وكذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق .
وأوضح أن وجود إدارة متخصصة للمخاطر المؤسسية بشركات التأمين يساعد على تحديد تلك المخاطر التى تتعرض لها الشركات وتحليلها وقياس درجتها ثم اتخاذ القرارات بعد الرجوع للإدارة التنفيذية مع إعادة تقييم تلك الأخطار دوريًا، مشيرا إلى ضرورة أن تتناسب رؤوس أموال شركات التأمين مع حجم الأخطار التى يتم الاكتتاب فيها.
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