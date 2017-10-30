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اقتصاد وأسواق
مصر تستحوذ على 26% من استثمارات السعودية مع العرب
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:18 م
استثمارات
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استثمارات
المال- خاص
قال وليد لهيطة، مستشار هيئة التنمية الصناعية، إن التعاون بين مصر والسعودية ازدهر بشكل واضح خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف أن المملكة شريك الاستراتيجي لمصر وتستحوذ على 26% من إجمالي استثمارات الدول العربية بهذا المجال بمصر بقيمة تصل لنحو 2 مليار دولار.
وتابع خلال الجلسة الخامسة لمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية إلى أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية تنمية الصناعة والتجارة الخارجية 2016/2020، والتي تستهدف إحداث نمو سنوي يصل لنحو 8% بحلول عام 2020، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% حاليا لنحو 21% خلال 2020، فضلا عن رفع قيمة الاستثمارات المباشرة بالقطاع من 43 مليار جنيه عام 2016 إلى 100 مليار جنيه عام 2020.
وأشار لهيطة إلى أن الوزارة عملت على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 لتسهيل إجراءات منح التراخيص التي تقلل الفترة الزمنية من 634 يوما وفقا لتقديرات البنك الدولى حتى 2016 إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر، فضلا عن توحيد ولاية هيئة التنمية الصناعية على كافة الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم إعداد خريطة للاستثمار الصناعي في مصر وسيتم إعلانها رسميا غدا.
ودعا لهيطة كل المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في مصر واستغلال العمق الاستراتيجي للسوق المصرية.
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