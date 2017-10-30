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ثقافة وفنون
الجزء الرابع من سلسال الدم يوميا على MBC مصر
الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:01 م
مسلسل سلسال الدم
أخر الأخبار
مسلسل سلسال الدم
رحاب صبحى:
تعرض قناة MBC مصر، الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم يوميا بداية الأربعاء المُقبل في تمام التاسعة مساء، ويعاد فى الواحدة بعد منتصف الليل.
يشهد الجزء الرابع من "سلسال الدم" الكثير من المُفاجآت الدرامية والأحداث المُتصاعدة بين الشخصيات الرئيسية عبلة كامل "نصره" وأبنائها من جانب، ورياض الخولي "هارون" ورجاله من جانب أخر، وتتواصل الأحداث في صراع مُستمر بين الخير والشر، حيث يعاني الجميع من بطش وجبروت "هارون".
تحاول "نصره" أن تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم، وبالتوازي مع مُتابعة القضايا الساخنة في الصعيد، وخاصة خلافات الثأر والمشاكل الأسرية بين كبار العائلات والصراع بين المصالح الخاصة وحب الجاه والسلطة والمال، يتناول الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" الأحداث الشائكة التي شهدتها مصر خلال ثورة يناير وتأثيرها علي حياة المواطنين من زواياها السياسية والإجتماعية.
وشهد الجزء الرابع من "سلسال الدم" انضمام عدد من النجوم الجدد بالإضافة لأبطال الأجزاء السابقة، ومنهم رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلي جانب الفنانة القديرة عبلة كامل، ورياض الخولي، علا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، والمُسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.
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