ترامب سيختار جيروم باول لرئاسة المركزي الأمريكي

المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب

رويترز



قال مصدر مطلع، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب سيختار على الأرجح جيروم باول عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليحل محل جانيت يلين كرئيس للبنك المركزي الأمريكي.



ومن ناحية أخرى قال مسؤول بالبيت الأبيض إن من المتوقع أن يعلن ترامب قراره يوم الخميس.



وباول ويلين وجون تيلور، استاذ علم الاقتصاد بجامعة ستانفورد، هم أبرز الأسماء في قائمة قصيرة سيختار ترامب أحدهم للمنصب.



واختيار باول، وهو عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي منذ 2012، سيضمن تغييرا في قيادة البنك المركزي مع الاستمرارية التي يمثلها عمله ضمن الفريق الذي قادته يلين والذي أبقي على استقرار الاقتصاد والأسواق في الأعوام القليلة الماضية.



وأيد باول (64 عاما) التوجه العام ليلين في تحديد السياسة النقدية وشاركها في الأعوام القليلة الماضية قلقها من أن التضخم الضعيف يبرر استمرار نهج حذر في زيادة أسعار الفائدة.



والمنافس الرئيسي لباول هو تيلور الذي يحظى بتأييد بين الجمهوريين المحافظين الذين يريدون أن يعتمد البنك المركزي بشكل أكبر على القواعد عندما يحدد أسعار الفائدة.



ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء.



