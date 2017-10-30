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بورصة وشركات
هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الكويت ومكاسب لمصر
الإثنين 30 أكتوبر 2017 07:51 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربي فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب متواضعة بقيادة الكويت وسط تعاملات متقلبة وصعدت مؤشرات 3 أخرى تصدرتها مصر.
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 1.2 % ليصل إلى أكثر من 14197 نقطة مع صعود سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات 7.6 % في تداول مكثف كما زاد سعر سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 6.2 % بعد أن ارتفع صافي الربح الفصلي للشركة إلى أكثر من 66 % عن مستواه خلال نفس الفصل من العام الماضى.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % ليتجاوز 8197 نقطة مع صعود سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 % بينما قفز سعر سهم شركة أريد للاتصالات 3 % كما تقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 4982 نقطة.
وخسر مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.7 % لينزل إلى 6562 نقطة بقيادة سهم شركة زين للاتصالات التى انخفض 2.6 % بعد أن هبط 3.3 % في الجلسة السابقة بسبب هبوط صافي ربح الشركة 7 % في الربع الثالث من هذا العام ولكن بعد إغلاق السوق وافق أمير الكويت على قبول استقالة رئيس الوزراء ومجلس وزرائه وكلفهم بمواصلة أداء الأعمال المهمة لحين تشكيل مجلس وزراء جديد.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليسجل 6945 نقطة وانخفض سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 0.5 % وسعر سهم شركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.3 % وسعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 2.2 % .
وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 3630 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.4% ولكن سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع بحوالى 1.2 % بعد أن سجل أكبر مصرف في دبي ربحا صافيا بلغ 2.28 مليار درهم (620.8 مليون دولار) في ربعه الثالث ارتفاعا من 1.66 مليار درهم خلال نفس الربع من عام 2016 .
وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.1 % لينزل إلى 4457 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.02 % ليستقر عند 1276 نقطة.
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