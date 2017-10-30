التأمين الصحى الجديد أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى



تستعرض برامج التوك شو، مساء اليوم الاثنين، عددا من القضايا والتقارير يأتي أهمها التأمين الصحي الجديد.



هشام سليم فى "هنا العاصمة" على سى بى سى



يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على سى بى سى فى التاسعة مساءً ، الفنان هشام سليم ليتحدث عن أخر أعماله مسلسل "بين عالمين"



البرنامج تقديم لميس الحديدى.



فؤاد علام فى" 90 دقيقة" على المحور



يستضيف محمد الباز فى حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة في الثامنة مساءً علي شاشة المحور اللواء فؤاد علام ،عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ،والذى يكشف خلال لقائه كواليس المواجهات الأمنية مع الجماعات الإرهابية المسلحة.



ويشرح اللواء فؤاد علام فى حديثه خريطة تحركات الأجهزة الأمنية فى ملاحقاتها للجماعات المسلحة من القاهرة والجيزة الى المحافظات الحدوية وخطة الدولة لتحقيق المواجهة الشاملة على كافة المستويات أمنيا وثقافيا ودينيا وإعلاميا.



ويتحدث الباز خلال الحلقة عن الجدل حول قرار الانيا يؤانس الخاص بفرض زى موحد على الفتيات أثناء حضورهن للأفراح فى كنائس أسيوط ، وكذلك بيان الكنيسة فى مخافظة المنيا حول أزمة غلق 4 كنائس وكيف تعامل المحافظ وأجهزة الدولة مع الموقف..



مى عز الدين وأحمد السيسى متسابق وفرقة "باند شوارعنا"



يحل كل من الفنانة مي عزالدين، والطفل الموهوب أحمد السيسي ، متسابق برنامج ""وفرقة باند "شوارعنا الغنائية"، ضيوفا علي برنامج "تعشب شاي" الذي تقدمه غادة عادل في التاسعة مساءً في حلقة خاصة بعنوان "الشهرة"



وتكشف "مي" عن حلمها في الشهرة ومتى فكرت فيها، وكيف حققتها وحافظت على شهرتها، وما الذي كسبته وخسرته منها وضريبتها التي تدفعها، فيما يتحدث الطفل أحمد السيسي عن علاقته بالفنان تامر حسني وكواليس الكليب الجديد الذي قدمه منذ أيام، وكيف أصبح نجما مشهورا.



فيما يتحدث أعضاء الفرقة الغنائية عن أسباب اختيارهم لاسم "شوارعنا"، ومن الذي بدأ في جمع لم شمل الفرقة الغنائية وشجعهم ومن صاحب الفكرة من الأساس..



وزير الصحة و" من ماسبيرو "على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو"،فى العاشرة والنصف مساءً أحمد عماد وزير الصحة، والنائب مصطفى بكري، وحديث عن طلب الإحاطة حول منظومة الصحة في مصر في ظل قانون التأمين الصحي الجديد الشامل.

كما يستضيف البرنامج الكاتب الصحفي الدسوقى محمد رئيس بوابة الأهرام الإلكترونية، وتحليل المشهد السياسي الحالي، وأهم الأحداث الجارية.

البرنامج تقديم عواطف أبوالسعود وشيرين الشايب

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ضياء رشوان فى" أخر النهار" على سى بى سى

يحل الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الليلة، ضيفًا على برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهارفى الثامنة مساءً

ويشرح "رشوان" أبعاد البيان الغاضب ضد "رويترز"، و"بي بي سي" حول حادث الواحات، كما يكشف حجم التغيير في الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها، وما دور الهيئة في الرد على تقارير المنظمات الدولية؟ وهل تلقى بياناتها صدى في الخارج؟..





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