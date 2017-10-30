قطاع الأعمال: ربحية 4 شركات تكسر حاجز المليار جنيه

أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123

المال- خاص



أظهرت القوائم المالية النهائية للعام المالى 2016/2017 بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة وصول أربع شركات إلى مستوى ربح غير مسبوق تجاوز المليار جنيه لكل منها، كما يلي:



- شركة الشرقية للدخان (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية): حققت 2.9 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015/2016، كما حققت زيادة فى إيراد النشاط بنسبة 38% ليصل إلى 10.5 مليار جنيه.



- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى): حققت 2.2 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، مع زيادة فى إيراد النشاط بنسبة 51% ليصل إلى 2.7 مليار جنيه.



- شركة مصر للألومنيوم (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية): حققت 1.73 مليار جنيه صافى ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدؤها 1935% مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 82% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه.



- شركة مصر للتأمين (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين): حقققت صافى ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن، مع زيادة إيراد النشاط بنسبة 62% ليصل إلى 7.5 مليار جنيه.



وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح المشار إليها هى أرباح ناتجة عن نشاط الشركات بعد استبعاد الأرباح الناتجة عن فروق فى ضوء تطبيق معايير المحاسبة وبعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للألمنيوم وجود فروق عملة موجبة بقيمة 486 مليون جنيه تم إظهارها فى قائمة الدخل الشامل، واتخذت الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 8 أكتوبر 2017 قرارا بإضافتها على الاحتياطيات العامة للشركة، كما أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أرباحًا ناتجة عن فروق تقييم عملة بمبلغ 790 مليون جنيه لم يتم توجيهها لقائمة الدخل وإنما إلى قائمة الدخل الشامل وفقا لما تم اعتماده فى الجمعية المنعقدة فى 23 أغسطس 2017.