توقعات باستمرار تحسن ربحية جهينة خلال الربع الأخير

شركة جهينة

بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه و تراجع اسعار الفائدة



أسماء السيد



توقعت مراكز بحوث أن تواصل شركة "جهينة للصناعات الغذائية أدائها الجيد خلال الربع الرابع من العام الجاري بدعم من عدة أسباب أولها، التوقعات بارتفاع سعر صرف العملة المحلية، مما يدفع لتحسن في القوة الشرائية، وهو ما سيعود باﻹيجاب على مبيعات الشركة، والثاني خاص بتراجع أسعار الفائدة ممل يقلل من تكاليف الشركة



وحققت الشركة ارتفاعًا بارباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من ارتفاع المبيعات، إذ سجلت ارباح بقيمة 65 مليون جنيه مقارنة بـ 58 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المنقضي، وذلك بنسبة صعود بلغت 12%، كما ارتفعت الإيرادات لتسجل 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بنمو بلغت 34% .



وأرجعوا ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب ارتفاع حجم المبيعات والتى اسهمت بشكل كبير في زيادة اﻹيرادات، كنتيجة لزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي بشكل تدريجي وزيادة حصة السوق الاستيعابية، والتى انخفضت بشكل كبير عقب "تعويم الجنيه".



فيما أرجع المحللون تراجع المبيعات على مدار الـ9 شهور الأولى من العام الجاري بـ 11%، كنتيجة لهبوط الأرباح خلال الفترات الماضية الخاصة بالنصف الأول، وتراجعت ارباح الشركة على مدار الـ9 شهور المنقضية من العام الجاري لتصل إلي 151 مليون جنيه مقارنة بـ 168 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة .



وتراجع صافى أرباح «جهينة» خلال النصف الأول من العام، بنسبة %22، على أساس سنوى لتسجل 86 مليون جنيه، مقارنة بـ 110 ملايين، كما انخفض هامش صافى الربح إلى %3، مقابل الفترة المماثلة من العام المنصرم، بحسب النتائج المالية المجمعة للشركة.



** توقعات بمواصلة الأداء الجيد



بداية توقع يوسف الشافعي المحلل المالي بشركة "النعيم القابضة"، مواصلة "جهينة" أدائها الجيد خلال الربع اﻷخير من العام الجاري، لعدة أسباب، أولها التوقعات بارتفاع المبيعات بنسبة تبلغ 2% كنيجة لزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي مقارنة بفترات ما بعد "تعويم الجنيه"مباشرة .



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن هناك أسباب أخرى من المفترض أن تدعم ربحية الشركة خلال الفترات المقبلة، من بينها التوقعات بتراجع أسعار الفائدة حسب وعود -المركزي- كنتيجة ﻹنتهاء سنة الأساس مما يؤهل الشركة لخفض تكلفة الدين.



ويبلغ اجمالي ديون الشركة خلال الفترة الحالية1.77 مليار جنيه بانخفاض ربع سنوي بقيمة 465 مليون جنيه .



وأرجع الشافعي، ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث لهذا العام، إلى ارتفاع المبيعات، إضافة لاتباع الشركة خطة خفض تكليفها، موضحًا أن الشركة كانت أعلنت في وقت سابق اتجاهها لخفض التكاليف، من خلال خفض أعداد الموظفين.



وانخفضت خطط النفقات الرأسمالية لدي الشركة خلال العام المالي 2016 -2017 من 420 مليون جنيه لتسجل 270 مليون جنيه .



ولفت إلى أن مواصلة الشركة تطلعها لتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين لاستعادة معدلات النمو وهوامش الربحية السابقة.



وأوضح أن التحدي أمام شركة جهينة يتمثل في ارتفاع اسعار المواد الخام (اللبن المجفف) الذي ارتفاع بنسبة سنوية بلغت 25% خلال الربع الثالث من العام الجاري .



وكانت بحوث "النعيم" أصدرت مذكرة بحثية، أوصت خلالها بالاحتفاظ بسهم شركة "جهينه" للصناعات الغذائية، وأبقت على السعر مستهدف للسهم عند 7.5 جنيه مقارنة بسعر سوقي عند 9 جنيهات.



** معدلات في تطور



كما توقع هادي مدحت المحلل المالي بشركة "فاروس" القابضة، أن تستمر معدلات ربحية "جهينة" في التطور خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوقع بتحسن القوة الشرائية للمستهلكين تدريجيًا بدعم من الارتفاع المرجح في سعر الجنيه، وانخفاض اسعار الفائدة التى تساهم في خفض تكلفة الدين.



وبرر ارتفاع معدلات الربحية خلال الـ3 شهور المنقضية، لارتفاع حجم المبيعات، وإتباع الشركة استراتيجية محاولة تخفيض نفاقاتها، إضافة إلي انتهاء فترة عروض الاسعار التى قدمتها الشركة على منتجاتها خلال الربع الثاني لعام 2017 .



ونشرت "المال" تقريرًا بحثيًا لشركة فاروس أبقت فيه على القيمة العادلة المستهدفة لـ"جهينة" عند 8.88 جنيه، مع توصية محايدة .



يُذكر أن سهم الشركة سجل، ارتفاعا بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من7.58 جنيه بجلسة 20 يوليو، إلى 8.39 جنيه بجلسة 19 أكتوبر الماضي.



ويبلغ رأس مال شركة "جهينة" 941.4 مليون جنيه مقسمًا على 941.4 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة كافة أنواع الألبان ومنتجاتها وجميع مشتاقتها والأجبان بأنواعها وعصير الفواكه المختلفه والمشروبات المثلجة وتجهيز وصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع المواد الغذائية وبصفة عامة تصنيع المنتجات الزراعية .



