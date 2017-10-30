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نقل وملاحة
الرئيس يناقش خطة تحديث وزيادة أسطول الطيران المدني
الإثنين 30 أكتوبر 2017 05:53 م
لقاء السيسي مع وزير الطيران
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لقاء السيسي مع وزير الطيران
الرئيس يناقش خطة تحديث وزيادة أسطول الطيران المدني
اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع المهندس، شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير الطيران المدني.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عرضاً لخطط عمل وزارة الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير، شريف فتحي الموقف المالي الحالي للشركة القابضة لمصر للطيران، فضلاً عن الخطط المستقبلية لتطويرها، بما في ذلك خطة تحديث وزيادة حجم أسطول الطائرات لتعزيز قدرة الشركة التنافسية ومكانتها العالمية.
وأكد أن الشركة تمتلك العديد من القدرات والكفاءات البشرية التي تمكنها من تنفيذ واستكمال استراتيجية تطويرها.
واستعرض الوزير كذلك الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حتى عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى عائد من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والحفاظ على قدرتها على توفير أفضل الخدمات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط الحالية لتطوير المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية بما يساهم في رفع قدرتها على استيعاب المزيد من حركة الركاب وتوفير خدمة متميزة لهم، حيث أكد السيد وزير الطيران المدني أن الخطط تتضمن تحديث وتطوير الممرات وصالات السفر بالعديد من المطارات، فضلاً عن تحديث البنية الاساسية لرادارات الملاحة الجوية على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آخر المستجدات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، حيث أكد السيد وزير الطيران المدني استمرار عملية تطوير الإجراءات الأمنية من خلال رفع مستوى العاملين بالمطارات وتدريبهم وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وفقاً للإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن التأمين داخل المطارات المصرية يضاهي أعلى المعايير الدولية.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس أكد أهمية استمرار العمل على تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع ودوره المباشر في زيادة حركة السفر والسياحة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد السيد الرئيس أيضاً أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال.
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