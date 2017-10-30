هيئة الاستثمار تجتمع مع رابطة الغزل والنسيج.. الأربعاء

شركات الغزل



أحمد عوض



تعتزم هيئة الاستثمار، عقد اجتماعا مع رابطة أصحاب الغزل والنسيج، اﻷربعاء المقبل؛ لبحث آليات سبل التعاون المشترك، والعمل على إزالة كل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع مصنعي الغزل والنسيج.



وأبدى سمير الغنام، سكرتير رابطة أصحاب الغزل والنسيج، ترحيب هيئة الاستثمار بدعوة هيئة الاستثمار لعقد اجتماع طارئ؛ لبحث المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن القطاع يشهد تفاقم العديد من التحديات، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الصادرة من قبل الحكومة، ممثلة فى خفض الدعم عن المشتقات البترولية والطاقة، وتحرير أسعار الصرف.



وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن إجمالى تكلفة الانتاج بمصانع الغزل والنسيج، تشهد ارتفاعا بنسبة تقارب 100%؛ اﻷمر الذي تسبب في تخفيض معدلات الإنتاج بالمصانع بنسبة 50%، متوقعًا أن يتوقف عدد من المصانع عن التشغيل خلال الفترة المقبلة.



وتابع: الرابطة ستخطر هيئة الاستثمار، بكل التحديات التي يواجها قطاع الغزل والنسيج؛ ممثلة فى ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، ونقص العمالة المدربة، وكذلك غياب الجهات الرقابية على المصانع الغير مسجلة ضريبيا، مشيرًا إلى أن معدلات انتشار المصانع الغير مسجلة ضريبيا، شهدت نموًا خلال الفترة الماضية؛ مما تسبب فى تراجع المبيعات و إعاقة خطط الشركات والمصانع المستهدفة.