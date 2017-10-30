البيئة تطلق سراح أحد نسور العالم القديم

نسر يحلق

المال خاص



قال الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة إن فريقا متخصصا بقطاع حماية الطبيعة نجح في إعادة إطلاق نسر من نوع النسر الأسمر الى بيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته و قدرته على الطيران و ذلك بالتنسيق مع مشروع صون الطيور الحوامة .



و أضاف الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع و الأجناس أنه قد ورد معلومات الى قطاع حماية الطبيعة من أحد ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بالحياة البرية تفيد بوجود نسر بأحد مزارع محافظة الشرقية حيث تم التنسيق مع الشرطة والتوجه لمكان إيداع النسر حيث تم استلامه قبل التصرف فيه بالبيع.



وتبين بالمعاينة أنه من نوع النسر الأسمر أحد أنواع نسور العالم القديم التي تعتمد على حاسة البصر القوية في إيجاد غذائها.





واوضح الدكتور خالد علام أنه فور استلام النسر ومعاينته تم إيداعه بأحد المراكز البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد اسماعيل باحث بقطاع حماية الطبيعة و طبيب بيطرى الذي قام باستلام النسر و الإشراف على توفير الرعاية البيطرية المطلوبة له طوال فترة تواجده بمركز الرعاية البيطرية حتى تعافى النسر تماما و أصبح قادرا على مواصلة رحلته في البرية ومن ثم تقرر اطلاقة.



وأكد الدكتور أيمن حمادة على حرص وزارة البيئة على الالتزام بالحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة عبر الأراضي أو الأجواء المصرية وعلى مكافحة جرائم التجارة الغير شرعية في الحياة البرية وذلك وفقا لما يحدده قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و تعديلاته المختلفة .



