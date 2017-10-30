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اتصالات وتكنولوجيا
زيروكس تستحوذ على 90% من خدمات الطباعة المدارة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 03:58 م
زيروكس
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زيروكس
محمود جمال
تستحوذ شركة "زيروكس" المتخصصة في حلول الطباعة، على حصة سوقية تقدر بـ 90% من خدمات الطباعة المدارة خاصة بقطاع البنوك.
وقال عزت البدوي، رئيس قطاع حلول الأعمال، إن الشركة تدير جميع مستلزمات الطباعة بمختلف القطاعات من خلال الشراكة سواء طباعة A3 وA4 أو طباعة الكشوفات وإدارة المنظومة بأكملها.
وأضاف أن الشركة تمتلك 30% حصة سوقية من سوق طابعات الـ A3 وA4، بالإضافة إلى 74% من سوق الطابعات فائقة السرعة والطابعات التجارية.
وأشار إلى أن شركته حازت على ثقة من جانب المؤسسات الكبيرة، فيما يخص التأجير التمويلي، والذي يتم بموجبه إدارة ماكينات ومستلزمات الطباعات.
زيروكس
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