البورصة تختتم التعاملات على صعود جماعى لمؤشراتها

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة -اليوم الإثنين- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.23% عند مستوى 14197 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36 % عند مستوى 780 نقطة، صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% عند 1755 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.04% عند مستوى 2515 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.18% عند مستوى 13522 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 93.4 مليون جنيه، و65.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات 90.5 مليون جنيه، و931 ألف جنيه، و67.6 مليون جنيه، و268 ألف جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 108 أسهم من إجمالى 195 سهما متداولا، بينما هبط 63 وبقى 24 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات -أمس الأحد- على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 14024 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.45 % عند مستوى 777 نقطة.