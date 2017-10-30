قابيل يبحث تمويل مشروعات البنية التحتية مع الاستثمار الآسيوى

طارق قابيل 8

محمد ريحان



التقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، يى إيان بانج، مدير عام إدارة عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار، وتناول اللقاء مشروعات البنك الحالية بالسوق المصرية، وعدد من المشروعات والبرامج التمويلية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



وقال قابيل، إن اللقاء قد تناول إمكانية توقيع اتفاق بين البنك وهيئة التنمية الصناعية لتوفير برامج تمويلية لمشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية سيمكنها من التفاوض مباشرة مع جهات التمويل العالمية والحصول على قروض لتمويل مشروعاتها.



وأضاف قابيل، أن اللقاء تناول مشروع البنك الحالي في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، برأسمال يبلغ 210 مليون دولار، ويشمل بناء 11 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 490 ميجاوات، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل باكورة لمشروعات جديدة يرغب البنك في تنفيذها بمصر، وتعد مصر أول دولة يقوم البنك بتمويل مشروعات بها من خارج القارة الآسيوية، الأمر الذي يؤكد أهمية مصر على خريطة الاستثمار العالمي.



من جانبه، قال يى إيان يانج، مدير إدارة عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار، إن البنك يسعى حالياً لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصرية، الذي يعد أحد أهم أسواق الاستثمار الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج الكهرباء فى مصر سيرفع من قدرة مصر على توليد الطاقة ويقلل الاعتماد على المحروقات لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أن البنك يضم في عضويته 80 دولة عضواً من بينهما مصر، وعدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن الصين تستحوذ على أكبر حصة فى البنك، تليها الهند وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.