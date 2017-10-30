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سيـــاســة
استقالة رئيس الوزراء الكويتي
الإثنين 30 أكتوبر 2017 02:10 م
علم الكويت
أخر الأخبار
علم الكويت
المال - خاص
أعلنت قناة العربية الفضائية التلفزيونية، عن تقديم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، استقالة حكومته، اليوم الإثنين.
يذكر أن الصباح أكد في 25 أكتوبر الجاري، أنه سيستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.
الكويت
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