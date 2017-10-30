استقالة رئيس الوزراء الكويتي

علم الكويت

المال - خاص



أعلنت قناة العربية الفضائية التلفزيونية، عن تقديم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، استقالة حكومته، اليوم الإثنين.



يذكر أن الصباح أكد في 25 أكتوبر الجاري، أنه سيستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري.