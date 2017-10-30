EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تقر التبرع بـ40 مليون جنيه للمشروع القومي للطرق
الإثنين 30 أكتوبر 2017 01:19 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
أخر الأخبار
شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عزالدين
أقرت عمومية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى اجتماعها أمس الأحد التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه لوزارة الدفاع وذلك فى إطار دعم المشروع القومى للطرق.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الجمعية العامة العادية أقرت ما تم صرفه من تبرعات وإعانات خلال العام المالى 2016-2017 بالإضافة إلى مبلغ 40 مليون جنيه لوزراة الدفاع مقابل تحسين طرق المشروع القومى.
كما وافقت العمومية على ما تم من إجراءات بخصوص شركة ماجيك دريمز "مستأجر كازينو الميريلاند"، مع اللجنة المشكلة بأمانة وزارة الدفاع.
وأقرت العمومية توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 60 قرشاً للسهم، كما وافقت على منح العاملين علاوة دروية بنسبة 100% من الفئات المقررة اعتبارا من 1 يوليو 2017.
وأوضحت الشركة أن الكوبون النقدي سيوزع على دفعتين بواقع 35 قرشاً خلال شهر، و25 قرشاً يفوض رئيس المجلس في تحديد موعد صرفها بما لا يجاوز شهر يونيو 2018.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 348.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 400.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويبلغ رأسمال الشركة 111.2 مليون جنيه موزعا على 111.2 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتعد مصر الجديدة للإسكان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير (72.2%)، وتعمل الشركة فى مجال مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تملكها أو تديرها لحساب الغير. القيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات وإنشاء المساكن ذات الطابع الخاص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا