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بنـــوك
17.62 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار صباح الإثنين
الإثنين 30 أكتوبر 2017 11:43 ص
ارتفع الدولار
أخر الأخبار
ارتفع الدولار
هبة حامد
سجل أعلى سعر شراء للدولار، اليوم الإثنين، 17.62 جنيه للشراء، في بنوك الأهلي المتحد، والبنك الكويتي الوطني، وبنك إتش إس بي سي.
كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، مقارنة بـ17.62 و17.72 في بنك إتش.إس.بي.سي.
واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات 17.60 و17.71، وفي بنك الإسكندرية 17.61 و17.70.
فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.59 و17.69.
وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، 17.70 للبيع.
أسعار الدولار
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