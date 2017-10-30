الوجه القبلى تطرح 3 مناقصات لتطوير وتحديث محطتي كهرباء

محطة كهرباء

المال ـ خاص



أعلنت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء عن طرح 3 مناقصات على المستثمرين والمقاولين منذ أيام، وذلك لتوريد معدات وتنفيذ بعض الإنشاءات لثلاث محطات كهرباء تابعة للشركة خلال الفترة المقبلة.



وكشف المهندس إبراهيم الشحات، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن المناقصة الأولى تتضمن تحديث أجهزة الوقاية للمولد الرئيسي والمحولات لمحطة توليد كهرباء الكريمات والتى تعد أكبر مجمع كهرباء بمصر والشرق الأوسط.



وأضاف أن قيمة كراسة الشروط تصل لنحو 2000 جنيه، وتقدم الشركات المتنافسة تأمينا إبتدائيا قيمته 150 ألف جنيه مع الكراسة وتم فتح الباب لشراء كراسة الشروط ومن المقرر تلقي العروض خلال أيام.



وأشار إلى ان المناقصة الثانية تضم توريد طلمبات وقطع غيار لزوم محطة المعالجة الكيميائية بمحطة كهرباء الكريمات المركبة، وتمت إتاحة كراسة الشروط بسعر 500 جنيه على أن يتم تلقي العروض خلال أيام وتقوم الشركة المتنافسة بتقديم تأمين أبتدائى 50 ألف جنيه لصالح البنك الأهلى المصري.



وأوضح الشحات أن المناقصة الثالثة هى إنشاء مباني الخدمات لمحطة كهرباء غرب أسيوط المملوكة للشركة على أن يتم تلقي العروض من الشركات المتنافسة خلال أيام ، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 3000 جنيه وتقديم تأمين إبتدائى 600 ألف.



ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى نحو 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، «ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.



وفى سياق مختلف قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إنه تم الانتهاء من طرح جميع المناقصات الخاصة بمحطة كهرباء الوليدية، وكانت آخرها المواسير الحرجة والتى تقدم لها نحو 4 شركات عالمية ومحلية.



وأوضح المصدر لـ«المال» أنه جارٍ تحليل 3 حزم حالياً منها المواسير الحرجة والمراقبة البيئية والأعمال الميكانيكية تمهيداً لرفع نتائج التحليل إلى البنوك الممولة للمشروع واعتماد النتائج والتوقيع مع الشركات الفائزة.



يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 - 2017.



ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ (ﺃﻭﻓﻴﺪ) ﺑ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘي، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».