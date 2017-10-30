كابيتال للسمسرة تبحث زيادة رأس المال 10 ملايين جنيه

العروبة للسمسرة 699

❐ راشد: إضافة الشراء الهامشى وافتتاح فروع جديدة وراء التوسع



المال ـ خاص



تسعى شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، لزيادة رأسمالها من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، من خلال البحث عن مستثمرين جدد، أفراد أو مؤسسات، لتغطية بعض التوسعات بمجال السمسرة فى الأوراق المالية.



وقال ياسر راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يسيطر على %70 من رأس المال، الحالى، فيما يستحوذ بنك المصرف المتحد على %21، وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المساهمين الأفراد، موضحا أن الشركة تمتلك مقراً رئيسياً واحداً، وليس لها فروع.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كابيتال تمتلك الرخص التقليدية للسمسرة، بجانب التداول الإليكترونى، وترغب فى إضافة مزيد من آليات التداول الهامة مستقبلا، ﻹنعاش الإيرادات، ومنها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى والكريديت، وهى الأليات التى يجب على الشركة رفع رأسمالها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأشار إلى أن الشركة تبحث عن مساهمين جدد للانضمام لهيكل الملكية، بهدف تعزيز ملاءتها المالية، وإضافة الأليات الجديدة، علاوة على افتتاح فروع جديدة، بمنطقتى أسيوط وسوهاج، فى ظل تلقى عروض مبدئية بهذا الخصوص من بعض المستثمرين، لافتاً إلى معاناة منطقة الصعيد من غياب شركات السمسرة، وهو ما يعزز جدوى خطوة كابيتال.



وأكد أن الرواج الاستثمارى الأخير لشريحة المتعاملين الأفراد، يلزم شركات السمسرة صغيرة الحجم، على التوسع فى جذب مزيد من المتعاملين، أو تقوية الخدمات المقدمة، بهدف زيادة الحصة السوقية، فى ظل ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات، والتى وصلت لتقديم عمولات صفرية للتداول.



احتلت كابيتال لتداول الأوراق المالية، المرتبة 81 بين شركات السمسرة، وفقاً لتعاملات أول 9 أشهر من العام الحالى، محققة قيم تداولات وصلت إلى 556.8 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.1.



يشار إلى أن «المال» كانت قد نشرت مؤخراً أن شركة كونتينتال لتداول الأوراق المالية تدرس زيادة رأسمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه، عبر دخول مساهمين جدد، بالإضافة لشركة طيبة للسمسرة فى الأوراق المالية، التى تطمح لزيادته بنحو 20 مليون جنيه، من خلال دخول مساهمين جدد، فى إطار خطط إضافة أليات تداول جديدة، وهو ما يعكس الوضع الحالى لشركات السمسرة صغيرة الحجم، التى تعانى من إنخفاض الإيرادات، لوجود نحو 148 عاملة بالنشاط.



