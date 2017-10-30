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بورصة وشركات
صندوق التعمير والإسكان يعتزم قصر اكتتابه على المؤسسات
الإثنين 30 أكتوبر 2017 10:35 ص
هانى توفيق
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هانى توفيق
أحمد على
قررت شركة «أكيومن» لإدارة الأصول، قصر الاكتتاب بوثائق صندوق «بنك التعمير والإسكان العقارى» على المؤسسات فقط، دون دعوة الأفراد للمشاركة.
قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن – بى بى آى لإدارة الأصول– القائمة على إدارة الصندوق، إن شركته خاطبت مؤسسات خلال الفترة الماضية للمشاركة فى اكتتاب الصندوق.
وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن شركته تلقت موافقات مبدئية من تلك المؤسسات على المشاركة، موضحًا أن تفاعل المؤسسات مع الطرح المحتمل للصندوق كان سببًا فى قصر الاكتتاب على المؤسسات فقط، دون طرح شريحة للأفراد.
يذكر أن شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، طرحت صندوقا عقاريا برأسمال مليار جنيه للاكتتاب العام للمؤسسات والأفرد، منذ عدة أشهر إلا أنه لم تصل إلى نسب التغطية المناسبة، ومن ثم تراجعت عن الفكرة.
وأوضح أن شركته قررت عقب دراسة وضع السوق، أن تستهدف إغلاق أول للصندوق بقيمة 250 مليون جنيه، مرحلة أولى من إجمالى مليار جنيه مستهدفة لحجم الصندوق.
ولفت توفيق، إلى أن شركته ترسل نشرة الطرح الخاصة بالصندوق للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى، من أجل الحصول على موافقتها على طرح الصندوق.
وأوضح أن الصندوق يمتلك عددًا من المشروعات العقارية التى تدرس، مؤكدًا أن الصندوق يدخل فى شراكة مع مطورين عقاريين فى مشروعات سكنية.
وصرح توفيق من قبل لـ«المال» أن شركته تستهدف عائدات بين 17 – %19 خلال الـ 7 أعوام التى تمثل عمر الصندوق الزمنى، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل بنظام التطوير العقار.
بنك التعمير والاسكان
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