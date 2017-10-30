تراجع جماعي لعائد أذون الخزانة

أذون خزانة 2

❐ مؤشر «المال IR» ينخفض إلى %18.34 مقابل %18.46 للأسبوع الأسبق

❐ «المالية» ترفع اقتراضها من الأذون 3.7 مليار إلى 30.2 مليار جنيه

❐ «الوزارة» تقلص عطاء سندات 10 سنوات 301.5 مليون وتحصل على 698.5 مليون جنيه فقط



هبة محمد



تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، والتى يطرحها البنك المركزى لصالح وزارة المالية، وهو ما انعكس على مؤشر «المال IR » الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليسجل %18.34، مقابل %18.46 للأسبوع قبل الماضى.



ويخالف ذلك ترجيحات المصرفيين بارتفاع العائد، تأثراً بزيادة الاحتياطى الإلزامى بنسبة %14، مقابل %10 فى السابق، مما يؤدى إلى تراجع فوائض السيولة النقدية لدى البنوك التى تعد أحد العوامل الأساسية المتدخلة فى زيادة العائد على أدوات الدين.



وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوماً 59 نقطة مئوية أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) ليسجل 17.853، وغطت البنوك العطاء 3.5 مرة قيمته بواقع 23.6 مليار جنيه، عبر 417 طلباً، بينما قبلت «المالية» 58 عرضاً بقيمة 7.9 مليار بزيادة 1.2 مليار القيمة المطلوبة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 49 نقطة أساس إلى 17.827 وقدمت البنوك سيولة بقيمة 13.1 مليار جنيه، عبر 226 عرضاً، حصلت «المالية» على 111 طلباً بقيمة 8.2 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 16 نقطة أساس، إلى %18.821، بعد وصول معدل التغطية إلى 2.6 مرة قيمة العطاء، بقيمة 17.1 مليار جنيه عبر 259 طلباً، تلقت «المالية» 106 عروض بقيمة 7.5 مليار جنيه، بزيادة أكثر من مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها والمقدرة بـ 6.5 مليار جنيه.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً بـ 3 نقاط أساس إلى %18.913، وغطت البنوك العطاء 2.2 مرة بقيمة 14.5 مليار جنيه من خلال 259 طلباً، قبلت منها

«المالية» 94 عرضاً بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وقد تباين أداء متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية، ليرتفع على سندات أجل 5 سنوات 30 نقطة إلى %15.583، لتغطى البنوك العطاء 1.9 مرة بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر 37 طلبا،ً فيما قبلت «المالية» 27 عرضاً بواقع 1.5 مليار، بزيادة 256 مليونا عن القيمة المطلوبة.



وتراجع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 6 نقاط إلى %15.495، ووصل معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة بقيمة 1.4 مليار جنيه عبر 59 طلباً، لتقبل «المالية» 51 طلباً بقيمة 698.5 مليون بأقل 301.5 مليون من القيمة المطلوبة البالغة مليار جنيه.



وخلال الأسبوع المقبل، تعتزم «المالية» تدشين أذون خزانة بقيمة 25.6 مليار جنيه آجال 91، 182، 273، 364 يوماً، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 1.5 مليار أجل 3 و7 سنوات.



وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، قام البنك المركزى بتدشين أكبر قيمة لعطاء الودائع ذات العائد المتغير، بواقع 90 مليار وذلك منذ طرح الآلية فى نوفمبر 2016.



وقدمت البنوك 64 عرضاً بقيمة 115.5 مليار جنيه، فيما قبل البنك 102.750مليار من خلال 32 طلباً، بمتوسط عائد %19.327، وأقل عائد عند %19.25 وسجل أعلى عائد %19.33.



ودشن «المركزى» يوم الثلاثاء العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلباً بقيمة 48.7 مليار جنيه، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص %20.53 لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.