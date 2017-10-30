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بورصة وشركات
الرقابة المالية تصدر إجراءات تنظيمية جديدة للطرح بالبورصة
الإثنين 30 أكتوبر 2017 09:58 ص
محمد عمران بمؤتمر المال
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محمد عمران بمؤتمر المال
مروة عبد النبى
وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات تنظيمية لطرح أسهم الشركات بالبورصة المصرية، وذلك بهدف التسهيل وإسراع الخطوات المطلوبة بما يتوافق مع تطبيقات الممارسات الدولية فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه أمس، تتضمن ضرورة التزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها، سواء كانت قائمة أو زيادة رأسمال، بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وأشار المجلس فى قراراته إلى إلزام الهيئة من جانبها بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وذلك لضمان علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
ورأى المجلس أن هذا القرار يشجع الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية للقيد، التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية، تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر.
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