التحاليل الطيبة

شريف عمر



علمت «المال» أن مجموعة علاج الطبية السعودية استحوذت على %74 من شركة معامل كايرو لاب للتحاليل الطبية، فى صفقة قاربت قيمتها 36 مليون جنيه.



وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن المجموعة السعودية اشترت أسهم الدكتور محسن أبو الغار - شقيق السياسى البارز الدكتور محمد أبو الغار- وابنتيه، والتى تمثل %74 من الشركة، وتم نقل ملكيتها مؤخرا، فيما تظل النسبة المتبقية بحوذة مجموعة من الأطباء.



وأشارت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن المجموعة السعودية تخترق مجال المعامل الطبية لأول مرة فى السوق المحلية فى ظل ارتفاع فرص نمو القطاع، وبالفعل بدأت إعادة الهيكلة الإدارية وتعيين كوادر جديدة، كما تستهدف رفع عدد فروع «كايرو لاب» البالغة حاليا 35، واختراق عدة محافظات.



وتأسست معامل كايرو لاب فى ثمانينيات القرن الماضى، تحت اسم المعامل الكبرى المتخصصة، عبر مجموعة من الأطباء المصريين، وتعمل فى مجال التحاليل الطبية، وتتعاقد مع الشركات والنقابات العمالية.



وكانت «المال» قد نشرت خلال أغسطس الماضى خبرا حول خوض مجموعة «السهم» المغربية للاستثمار، مفاوضات جادة مع مساهمى معامل «كايرو لاب»، وعلى رأسهم محسن أبو الغار، بهدف الاستحواذ على الأخيرة، ولكن الصفقة لم تتم بسبب اعتراض المساهمين على التقييم المقدم من الشركة المغربية.



يشار إلى أن مجموعة «علاج» للخدمات الطبية تأسست عام 1994 فى المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وتملك العديد من المستشفيات فى عدة دول عربية أخرى هى: السعودية والإمارات وقطر وعمان، فيما تملك فى مصر مستشفيات الأمل بالمهندسين والذى يضم 140 سريرًا، والعروبة بمصر الجديدة، والعقاد فى محافظة أسيوط.