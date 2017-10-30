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طاقة
30 شركة طاقة شمسية تحقق الإغلاق المالى لمشروعاتها
الإثنين 30 أكتوبر 2017 09:47 ص
محطات شمسية
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محطات شمسية
❐ إعلان المتأهلين نهائياً فى أواخر 2017.. ولا مرحلة ثالثة لـ«التعريفة»
عمر سالم
نجحت 30 شركة وتحالفًأ عالميًا ومحليًا، من إجمالى 36، فى تحقيق الإغلاق المالى لمشروعاتها، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لتعريفة شراء الطاقة الشمسية، والتى انتهت رسمياً أمس.
ووقع أمس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عقود تمويل 13 شركة، لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية، بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وذلك فى منطقة بنبان شمال مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 823 مليون دولار، منها 653 مليونًا من مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وكشف الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركات الـ6 الباقية لم تتمكن من تحقيق الإغلاق المالى للمشروعات أو اعتذرت عنها.
وأضاف أنه لن يتم مد فترة الإغلاق المالى، كما أن القدرات التى سيتم تنفيذها طبقاً للمشروعات تصل لنحو 1600 ميجاوات.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أعلن ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، و7 سنتات للكيلووات ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
وأوضح الخياط أنه لن يتم الإعلان عن مرحلة ثالثة بنظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وسيتم الاكتفاء خلال الفترة المقبلة بتنفيذ مشروعات طبقاً لآلية المناقصات التنافسية، تشمل 400 ميجاوات متبقية، من القدرات التى تم طرحها بمشروعات التعريفة.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بفحص كافة الأوراق التى تقدمت بها الشركات لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لاختيار الفائد منها بالمشروعات نهاية 2017، على أن يتم منح مهلة لها لتنفيذها خلال عام.
الطاقة الشمسية
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