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نقل وملاحة
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة عن مدرج الهبوط
الإثنين 30 أكتوبر 2017 01:48 ص
مطار بريمن
أخر الأخبار
مطار بريمن
وكالات:
أعلن مسؤولو مطار مدينة بريمن في ألمانيا، مساء الأحد، عن إلغاء رحلات وتغيير مسار الرحلات القادمة إلى المطار بعد إغلاقه في أعقاب حادث خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط.
وخرجت الطائرة الخاصة طراز «سيسنا سيتاشن 550 برافو» عن مدرج الهبوط وهي قادمة من الشرق حيث توقفت على مسافة 15 مترا في الحاجز العشبي.
ولم تتضرر الطائرة المسجلة في روسيا بشكل خطير ولم يصب الأشخاص الثلاثة، الذين كانوا على متنها، كل أفراد الطاقم، بأي أذى.
وقال مطار بريمن على موقعه على الإنترنت إن الرحلات التي كانت في طريقها إلى المدينة الواقعة شمال غرب البلاد تم تحويلها إلى مطارات قريبة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت العاصفة «هيروارت» التي تسببت في فقدان عدد من الضحايا الأحد في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، هي السبب في الحادث.
وقد لا يتضح سبب الحادث لعدة أسابيع لحين الانتهاء من التحقيق.
المانيا
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