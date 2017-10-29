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عقـــارات
تشكيل لجنة لوضع إستراتيجية تصدير العقار المصرى
الأحد 29 أكتوبر 2017 10:26 م
سحر نصر ومصطفى مدبولي
أخر الأخبار
سحر نصر ومصطفى مدبولي
مدحت إسماعيل
أعلن حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» ورئيس مجلس إدارة شركة «المال جى تى إم»، فى ختام فعاليات مؤتمر التطوير العقارى الثانى أمس، عن تشكيل لجنة تضم هشام شكرى، رئيس شركة رؤية والمجلس التصديرى للعقار، وحسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفتح الله فوزي، رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وهانى شكرى رئيس شركة «جي. دبليو. تى»، بهدف صياغة إستراتيجية تصدير العقار المصرى، وبدء عرضها ومناقشتها مع المسئولين تمهيداً لوضعها حيز التنفيذ.
وتعهد كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر بدعم ومساندة عمل اللجنة، حرصاً منهما على استفادة القطاع والاقتصاد الوطنى، من الحصيلة المتوقعة بالعملة الأجنبية، جراء تنفيذ إستراتيجية طموح لتصدير العقار.
وأشار «شريف» إلى أن كلاً من المهندس هانى توفيق رئيس شركة «أكيومن» BPE لإدارة الأصول وهاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان، يعفكان حالياً على إعداد ورقة عمل سيمدان بها اللجنة، تشمل تصوراً واضحاً، عن كيفية إزالة العقبات، التى تواجه عمل صناديق الاستثمار العقارى فى مصر.
ومن المقرر أيضاً أن يتولى الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين وشركاه المهام الاستشارية للجنة.
سحر نصر
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