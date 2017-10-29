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رياضة
يد الزمالك تعود عصر الاثنين.. ومنصور يهنئ البعثة
الأحد 29 أكتوبر 2017 09:53 م
يد الزمالك
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يد الزمالك
علي المصري
تعود بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمة من تونس في تمام الثالثة عصر غدٍ الإثنين، بعد المشاركة بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للأبطال والتي توج بها الفريق الأبيض للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان كوماندوز اليد بالزمالك قد توج اليوم بالبطولة بالفوز على الترجي الرياضي التونسي في عقر داره بنتيجة 31/29 بعد مباراة ماراثونية تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي واضح .
ومن المنتظر أن يكون مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضي منصور، في استقبال البعثة المتوجة باللقب، ويتوقع أن تنظم الجماهير استقبالا أسطوريا لملوك الصالات، بعد العودة من جديد لأمجادهم الإفريقية .
من جانبه، حرص رئيس الزمالك على تقديم التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بتتويج الفريق بالبطولة الإفريقية، وقام منصور بالاتصال برحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس البعثة في تونس، وهنأهم جميعا بالتتويج العاشر في تاريخ النادي.
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