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استثمار
النص الكامل للائحة قانون الاستثمار
الأحد 29 أكتوبر 2017 09:16 م
رجال الأعمال والمستثمرين
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رجال الأعمال والمستثمرين
100 ألف جنيه الحد الأقصي لاتعاب التسعير
المال- خاص
حصلت "المال" على النسخة الكاملة للائحة قانون الاستثمار الجديد، التي تضمنت العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين.
وتتضمن اللائحة إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمثلث الذهبي ضمن القطاع أ الذي يتمتع بحوافز تتضمن استرداد 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع خصما من صافي الضرائب المستحقة.
وتتكون اللائحة من 133 مادة، مقسمة على 5 أبواب، هي: الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
نصت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أنه تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للأراضي لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة العامة للاستثمار والجهة الإدارية صاحبة الولاية ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية تؤثر علي هذا التقييم
ويشار إلى أن فترة صلاحية تسعير الأراضي في قانون الاستثمارالسابق كانت 6 أشهر وكانت جهات الولاية تقول أن تلك المدة قصيرة للغاية .
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن جهة تسعير الأراضي تستحق اتعابا نظير عملية التسعير بما لايقل عن نصف في الألف من قيمة الأرض المسعرة وبحد أقصي 100 ألف جنيه.
وكانت أتعاب التسعير من القضايا الخلافية في قانون الاستثمار القديم ولكن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حسمت الجدال.
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